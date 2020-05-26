جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل الإرهابي المطلوب للقضاء العراقي معتز الجبوري

2020/05/26 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، قتل ما يسمى بوالي العراق في تنظيم داعش الارهابي، المطلوب للقضاء العراقي معتز الجبوري.

ونشر جهاز مكافحة الإرهاب على تويتر تغريدة أعلن فيها مقتل ما يسمى والي العراق الإرهابي معتز الجبوري، وهو المعاون لزعيم عصابات داعش حجي عبد الله القُرشي لشؤون الولايات.

واعتبر الجهاز ان هذه الضربة قوية جدا لكون هذا الرجل الأول للتنظيم في العراق بعد خليفتهم الجديد.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجبوري، إلى جانب قياديين اثنين آخرين بالتنظيم الإرهابي.

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