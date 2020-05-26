العمليات المشتركة تعلن مقتل قيادي بـ”داعش” الإرهابي وتدمير مركز دعم لوجستي غرب الانبار

2020/05/26 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي خطير بداعش الإرهابي واصابة اخر وتدمير مركز الدعم اللوجستي جنوب شرق قضاء الرطبة وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن ” عملية امنية نفذتها الفرقة الأولى بعد معلومات مؤكدة بتمركز عصابات داعش في منطقة قبضة الغزلان جنوب شرق قضاء الرطبة بمحافظة […]

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