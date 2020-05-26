الاقتصادية النيابية: مخصصات رفحاء والرئاسات الثلاث توازي ماتنوي الحكومة استقطاعه بالادخار الاجباري

2020/05/26 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، ان مخصصات رفحاء والرئاسات الثلاث والوزراء توازي ماتنوي الحكومة استقطاعه من الموظفين بالادخار الاجباري.

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