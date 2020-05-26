2020/05/26 | 16:17 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]اعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين ونصف من الإغلاق ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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