إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم

2020/05/26 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين ونصف من الإغلاق ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد.

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