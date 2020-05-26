2020/05/26 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، يوم الثلاثاء، عن شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا من الجالية العراقية في الاردن.

وقال العذاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آخر مصاب بفايروس كورونا من ابناء الجالية العراقية في الاردن تماثل للشفاء اليوم".

واوضح العذاري، أن "المريض غادر مستشفى الأمير حمزة وبذلك يكون عدد المصابين من ابناء الجالية (صفر)..



شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين مما ساعد على شفائهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).