رأسه بـ5 ملايين دولار.. من هو الارهابي معتز الجبوري؟ +صورة

2020/05/26 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء ، قتل "والي العراق" في تنظيم "داعش" الارهابي، والذي يعد أحد أبرز معاوني زعيم تنظيم داعش....

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