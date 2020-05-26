السعودية تسجل 1931 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

2020/05/26 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

وأوضح محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وكشف المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 411 حالة.

وقال المتحدث باسم "الصحة" إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450.

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