هكذا سيبدأ الدوري الإسباني في حلته الجديدة

2020/05/26 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يُرحب العاملون في التليفزيون الإسباني، إدخال صوت الجماهير في المدرجات الخاوية، في حال إذاعة المباريات إذا تقرر استئناف مسابقة الليغا خلال شهر حزيران القادم.

وكان خافيير تيباس قد حدد موعداً مبدئياً لعودة الدوري الإسباني، حيث أشار إلى أن أول مباراة الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس هي أول مواجهة ستُقام منذ توقف الليغا، وسيكون ذلك في 11 حزيران.

ومن المتوقع أن تُلعب المباريات خلف الأبواب الموصدة، وهو ما دفع بعض الجهات للمطالبة باستخدام أصوات وهمية أثناء بث المواجهات، حتى لا يشعر المتابعون بالملل.

وبحسب “راديو إسبانيا”، فإن رئيس شركة "ميديابرو" المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني، أكد أن:" مباريات الليغا ستكون منقولة بإضافة أصوات المشجعين مسجلة مسبقاً في محاولة لخلق أجواء كروية مماثلة للواقع".

وكانت كوريا الجنوبية قد استعاضت عن هدير حشود مشجعي كرة القدم، بالأصوات المسجلة للهتافات والاحتفالات، حيث ترددت أصداء تسجيلات الهتافات الشعبية حول الملاعب الفارغة عقب عودة الدوري المحلي قبل أسابيع.

وهناك خيارات أخرى مطروحة على مائدة البحث، وتتضمن إضافة أصوات تحاكي أصوات الجمهور وكذلك صور تحاكي جماهير المباريات تعويضاً عن المدرجات الخالية.

بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم/ متابعة

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وأصدر الفيفا بيانًا على موقع

بغداد اليوم _ متابعة

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