شفاء آخر مصاب بكورونا من الجالية العراقية في الاردن

2020/05/26 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، اليوم الثلاثاء، عن شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا من الجالية العراقية في الاردن.وقال العذاري في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إن “آخر مصاب بفايروس كورونا من ابناء الجالية العراقية في الاردن تماثل للشفاء اليوم”.واوضح العذاري، أن “المريض غادر مستشفى الأمير حمزة وبذلك يكون عدد […]

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