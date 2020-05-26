السعودية تسجل 1931 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

2020/05/26 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.وأوضح محمد العبد العالي المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف […]

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