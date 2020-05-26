2020/05/26 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي خطير بـداعش واصابة اخر وتدمير مركز الدعم اللوجستي جنوب شرق قضاء الرطبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: مقتل قيادي بـداعش وتدمير مركز الدعم اللوجستي غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: مقتل قيادي بـداعش وتدمير مركز الدعم اللوجستي غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).