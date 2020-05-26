بعملية نوعية.. مكافحة الارهاب يقضي على معاون زعيم تنظيم داعش

2020/05/26 | 16:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن جهاز مكافحة الإرهاب ، اليوم الثلاثاء، مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي معتز الجبوري.وقال الجهاز في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت بعملية نوعية من قتل الإرهابي معتز الجبوري". وأضاف أن "الإرهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".

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