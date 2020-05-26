نائب تحذر من

2020/05/26 | 16:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت النائب، يسرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية في مخيم حسن شام للنازحين بعد ثبوت إصابة أحد النازحين بوباء كورونا، داعية إلى حملة عاجلة لإجراء فحوصات واسعة داخل مخيمات النازحين وتعفيرها قبل انتشار الوباء وحماية أرواح النازحين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة.وقالت رجب في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنه "بعد ثبوت الإصابة لأحد الاشخاص في مخيم حسن شامي للنازحين شرقي الموصل ، فإني احذر من كارثة إنسانية صحية في مخيمات النازحين".ودعت رجب الحكومة العراقية ووزارة الصحة إلى "إجراء حملات عاجلة لإجراء فحوصات واسعة داخل مخيمات النازحين ونعفيرها قبل انتشار الوباء وحماية أرواح النازحين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة غي ظل غياب أو قلة وسائل الوقاية والتوعية بأهمية التزام التباعد الاجتماعي في ظل تواجد آلاف النازحين في مكان مكتظ ووجود أدوات واسعة ومشتركة الاستخدام ومنها دورات المياه والصرف الصحي مما يساعد في انتشار الوباء".كما دعت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في العراق إلى "تقديم سد العون والمساعدة في هذا الإطار للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره بين صفوف النازحين".

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