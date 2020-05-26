ميزة في اليد تكشف الرجال الأقل عرضة للوفاة بـ”كوفيد-19″

2020/05/26 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال بحث جديد إن الرجال ذوي البنصر الأطول هم الأقل عرضة للوفاة من “كوفيد-19”.ويميل الذكور المعرضون للمزيد من هرمون التستوستيرون في الرحم إلى نمو أصابع البنصر أطول من بقية أصابع اليد.وقد ينتج الهرمون أكثر من مركب يسمى “الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2” والمعروف باسم ACE2، والذي يساعد الجسم على محاربة الفيروس.ووجد […]

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