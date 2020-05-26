مصدر لـ “العهد”: الفريق الركن أنور حمه أمين سيتسلم منصب رئيس أركان الجيش

2020/05/26 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر مطلع في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن حسم منصب رئيس اركان الجيش، وفيما اشار الى ان المنصب عاد للمكون الكردي، لفت الى ان من سيتولى المنصب هو الفريق الطيار الركن انور حمه رشيد.وقال المصدر في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “كتابا رسميا صدر من وزارة الدفاع بتكليف […]

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