وزير الداخلية يواصل زياراته الميدانية للمحافظات ويصل النجف

2020/05/26 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل الى مطار النجف عصر اليوم الثلاثاء ، وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي.وعقد الغانمي ، اجتماعا مع مسؤولين أمنيين ومحليين في محافظة النجف لبحث الملف الامني وتطبيق الحظر الوقائي في المحافظة .وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الى محافظة بابل والتقى بالمحافظ وعدد من نواب المحافظة.وذكر مراسل كلكامش برس ، أن الغانمي ترأس اجتماعاً أمنياً مع قائد شرطة بابل ومدراء الأجهزة والأقسام في قيادة شرطة بابل، حيث تم التأكيد على أهمية استقرار الوضع الأمني في المحافظة.

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