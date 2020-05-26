2020/05/26 | 16:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يباركون لكم العيد وهم في العمل ( كوادر صحية وامنية في واسط ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يباركون لكم العيد وهم في العمل ( كوادر صحية وامنية في واسط )) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يباركون لكم العيد وهم في العمل ( كوادر صحية وامنية في واسط )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).