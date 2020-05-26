النائب حسن سالم: التذلل إلى “أل سعود” خيانة وتفريط بدماء العراقيين وعلى الخارجية محاسبة سفير العراق لدى الرياض

2020/05/26 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، اليوم الثلاثاء، ان تذلل وخضوع الحكومة العراقية لنظام ال سعود خيانه وتفريط بدماء العراقيين.واستغرب سالم في بيان تلقته “العهد نيوز”، “موقف الحكومة ففي الوقت الذي قامت سلطات ال سعود بقتل ابناء الشعب العراقي منذ عام 2004 والى هذه اللحظة بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة ودعم […]

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