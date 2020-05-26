حالات شفاء في الموصل وتسجيل اصابات جديدة بكورونا في بابل

2020/05/26 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة بابل، يوم الثلاثاء، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في وقت أعلنت فيه محافظة نينوى شفاء 3 حالات.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة محافظة بابل سجلت اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا".

من جانبها أعلنت دائرة صحة نينوى، عن شفاء 3 مصابين بكورونا من الفيروس.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة ثلاثة مصابين في الموصل سبق وان اعلن عن اصابتهم بالفيروس@، موضحا انهم "سيغادرون المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء التام".

وسجلت ثلاث محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة النجف سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة كربلاء 6 إصابات".

وأبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، أن "محافظة نينوى سجلت 4 إصابات ايضا".

وقررت خلية الأزمة في نينوى، اليوم الثلاثاء، فرض حظر صحي على منطقة "الكلوات" في الجانب الايمن من الموصل وهي اول منطقة في المحافظة تدخل الحجر المناطقي، جاء ذلك بعد اعلان تسجيل 22 إصابة في المحافظة غالبيتها لوافدين من تركيا.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت امس الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا، 22 منها في محافظة نينوى، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٤٦٣٢، منها ٢٨١١ حالة شفاء، و163 حالة وفاة، فيما وصل مجموع الراقدين الكلي الى ١٦٥٨.

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