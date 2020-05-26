أسبانيا تعلن الحداد الرسمي 10 ايام على ضحايا كورونا

2020/05/26 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء.

وإسبانيا من أحد أكثر الدول تضررا من المرض في العالم.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.



وأعلنت إسبانيا حتى الآن تسجيل 235400 إصابة مؤكدة بالمرض.

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