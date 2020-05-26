بابل تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/26 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في محافظة بابل، المحافظ حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا.وقال منديل في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "للاسف نعلن عن اربع اصابات محلية بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم، ونتمنى الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي".يذكر ان اصابات كورونا تزايدت في الاونة الاخيرة في محافظة بابل رغم الاجراءات الوقائية التي اتخذتها خلية الازمة في المحافظة.

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