2020/05/26 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم ، اليوم الثلاثاء ، ان تذلل وخضوع الحكومة العراقية للنظام السعودي خيانه وتفريط بدماء العراقيينوذكر سالم في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، "اننا نستغرب موقف الحكومة ففي الوقت الذي قامت سلطات ال سعود بقتل ابناء الشعب العراقي منذ عام 2004 والى هذه اللحظة بالسيارات المفخخه والاحزمة الناسفة ودعم وتمويل التنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش نذهب بموقف مذل ومخزي والذريعة الربط الكهربائي".وتسائل سالم في بيانه " وهل الربط الكهربائي افضل من دماء العراقيين والادهى من ذلك تصريح سفيرنا لدى الرياض والمؤتمن على شعبه الذي يقول ان العراق وحكومته فخوران بالسعودية وهذا مخالف للاعراف الدبلوماسية ويتعين على الخارجية العراقية محاسبته وتنحيته كسفير".واضاف " وكان الاولى بالحكومة ان تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب السعودية عن جرائمها الارهابية وتغرمها 1000 مليار تعويضا للعراق".واستهجن النائب حسن سالم في ختام بيانه " صمت الكتل السياسية تجاه هذا الموقف المذل على حد قوله".

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