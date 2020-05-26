مكافحة الارهاب يؤكد مقتل مايسمى “والي العراق” في عصابات داعش الارهابية

2020/05/26 | 16:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، قتل ما يسمى بـ ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش، المطلوب للقضاء العراق معتز الجبوري.وذكر بيان للجهاز تلتقه وكالة صدى، انه “يستمر ابطالكم في جهاز مكافحة الارهاب بملاحقة بقايا داعش الارهابي اينما وجدوا ولن نكل عن حصد رؤوسهم العفنة واحدا تلو والاخر بعد ان وضع ابطالنا خطط استخبارية دقيقة واستخدام التقنيات

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