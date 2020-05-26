وزير الصحة يؤكد شمول الملاكات الصحية في ديالى بقطع أراض سكنية

2020/05/26 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، شمول الملاكات الصحية كافة في محافظة ديالى بقطع أراض سكنية.

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