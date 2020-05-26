2020/05/26 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقترب حادثة ساحة الصدرين في محافظة النجف، على اكمال 4 أشهر منذ حدوثها، والتي سقط فيها عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المتظاهرين، ومازالت الحقائق غير معروفة، وسط تبادل الاتهامات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فيما تنتظر الساحة العراقية، تحقيق العهد الذي تعهد به الصدر عندما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أم مهند” والصدر.. جدل لاينتهي وحقائق غائبة تنتظر “تحقيق العهد”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أم مهند” والصدر.. جدل لاينتهي وحقائق غائبة تنتظر “تحقيق العهد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).