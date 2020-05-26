وزير الخزانة الأمريكي الأسبق يحذر: الدولار في خطر

2020/05/26 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتبر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق هنري بولسون، أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة يشكل خطرا رئيسيا على الوضع العالمي للعملة الأمريكية.وحذر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية من أن على “واشنطن أن تفعل شيئا مع النمو غير المنضبط للدين العام وعجز الميزانية، وإلا سيفقد الدولار مركزه المتميز في العالم”.ونظرا لحقيقة أن […]

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