2020/05/26 | 17:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع للمربد: قتلنا "والي العراق" في داعش‎ رغم حذره الشديد وندرة تحركاته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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