احتفال بالعيد يزهق روح شاب في البصرة

2020/05/26 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بوفاة شاب بطلق ناري عشوائي اثناء الاحتفال بعيد الفطر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من اهالي منطقة الكرمة شمال محافظة البصرة توفي اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابته بإطلاقة نارية في رأسه، اثناء احتفال عدد من المواطنين بحلول عيد الفطر".

واشار المصدر إلى أن "أكثر النزاعات تحصل في هذه المناطق".

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