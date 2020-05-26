2020/05/26 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، اليوم الثلاثاء، سلامة ثلاثة مصابين من فيروس كورونا بعد أن بينت النتائج إصابتهم بالفيروس.وقال الطائي في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة ثلاثة مصابين في الموصل سبق وان اعلن عن اصابتهم في وقت سابق منذ قرابة 15 يوما وسيغادرون المستشفى بعد اكتسابهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة نينوى تؤكد سلامة أشخاص قد اظهرت التحليلات سابقا إصابتهم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة نينوى تؤكد سلامة أشخاص قد اظهرت التحليلات سابقا إصابتهم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).