قناة ام بي سي تشعل جدلاً اركانه ماجد المهندس وهاني شاكر.. ما قصة قرصنة اللقب؟

2020/05/26 | 17:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _متابعة تسببت قناة MBC بإشعال جدل في الوسط الفني، بحفل فني مباشر عبر إحدى منصات وسائل الإعلام الإلكترونية، لماجد المهندس، منحت له لقب امير الغناء العربي وهو اللقب الممنوح للفنان هاني شاكر منذ سنوات.غضب بين الجمهور بسبب لقب أمير الغناء العربيوأشعلت شبكة إم بي سي فتيل الغضب بين الجمهور، خاصة جمهور الفنان هاني شاكر، مع عرض الحفل “لايف” بالأمس، حيث لاحظ كثيرون كتابة لقب “أمير الغناء العربي” قبل اسم الفنان ماجد المهندس، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول منحه هذا اللقب، رغم أنه معروف أنه للفنان هاني شاكر.ماجد المهندس ليس الأول في هذه الأزمةقبل عامين أثيرت نفس الأزمة، ولكن مع الفنان صابر الرباعي، حيث رد على منحه هذا اللقب مؤكدا أنه حق للفنان هاني شاكر، لأنه فنان كبير وله تاريخ طويل في الموسيقى العربية، لافتا إلى أن الألقاب لا تعني شيئا في مقابل التاريخ، مضيفا: “هاني شاكر تاريخه أكبر من أي ألقاب”.نقابة الموسيقيين المصريةورفضت نقابة الموسيقيين المصريين التعليق على منح لقب نقيبها إلى ماجد المهندس، في الوقت الذي يعتبر فيه معجبي هاني شاكر أن ما فعلته “إم بي سي” مهين لتاريخه الفني.ورفضت نقابة الموسيقيين المصريين التعليق على منح لقب نقيبها إلى ماجد المهندس، في الوقت الذي يعتبر فيه معجبي هاني شاكر أن ما فعلته “إم بي سي” مهين لتاريخه الفني.قرصنة للقب هاني شاكرالا ان الكاتب والناقد الفني، طارق مرتضى، عبّر عن ازدراءه لما حدث فى الحفل واعتباره “قرصنة على قيمة مصرية كبيرة بحجم هاني شاكر”، وقال: “كنا ننتظر رفض ماجد المهندس لهذا الهراء وهذا السطو على تاريخ فنان كبير مثل أمير الغناء العربي هاني شاكر”.

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