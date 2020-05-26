استئناف خدمات العبور جزئياً في احد اكبر مطارات العالم

2020/05/26 | 17:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تستأنف هونج كونج جزئياً عمليات العبور في مطارها الدولي الأسبوع المقبل، كما أعلنت رئيسة سلطات المدينة الثلاثاء، مع إطلاق هونج كونج تدريجياً لأنشطتها الاقتصادية بعد الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.ومطار هونج كونج واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، لكن توقفت حركة الطيران فيه مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.وقالت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام للصحفيين «تستأنف عمليات العبور في المطار، التي علقت منذ 25 آذار/مارس، تدريجياً اعتباراً من 1 حزيران/يونيو».وكانت هونج كونج أول منطقة تسجل إصابات بكوفيد-19 بعد الصين.لكن المدينة حققت مذاك نجاحاً كبيراً في وقف الفيروس، مع تسجيلها أكثر من ألف إصابة و4 وفيات بين عدد سكانها البالغ 7,5 مليون نسمة.ولم تسجل الثلاثاء، ولليوم الحادي عشر على التوالي، أي إصابة محلية.ولا يسمح لأي شخص يصل المطار دخول المدينة بدون الخضوع لفحص كوفيد-19.ومن تتبين إصابتهم ينقلون فوراً إلى الحجر الصحي.وأرغمت العديد من الأعمال على الإغلاق في آذار/مارس ونيسان/إبريل مثل الحانات، لكنها أعادت فتح أبوابها.وصنف مطار هونج كونج كأكبر مركز للشحن الجوي ورابع أكبر مركز دولي للركاب في عام 2019 من جانب مجلس المطارات الدولي، إذ يعبر فيه أكثر من 71 مليون مسافر دولي و4,8 مليون طن من البضائع.وتراجع عدد الواصلين العام الماضي بفعل التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة لأشهر.

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