حسن سالم: التذلل والخضوع لال سعود خيانة وتفريط بدماء العراقيين

2020/05/26 | 17:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الثلاثاء، محاولات الحكومة العراقية للتقرب من السعودية “ذل وخضوع” لنظام ال سعود وـ “خيانه وتفريط” بدماء العراقيين.وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “في الوقت الذي قامت سلطات ال سعود بقتل ابناء الشعب العراقي منذ عام 2004 والى هذه اللحظة بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة […]

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