بارزاني يوصي باعداد تقرير عاجل حول ديون والتزامات الاقليم وتوجيهه للبرلمان

2020/05/26 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان الاخير كلف مديرية ادارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء اعداد تقرير مستعجل بشأن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة الاقليم لتقدمها للبرلمان والرأي العام في الاقليم.

وجاء في بيان للمكتب ورد لشفق نيوز، انه في الاشهر الماضية وفي مناسبات عديدة اشار رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى موضوع ديون الاقليم واوضح ان القسم الاكبر من المبلغ الذي تتم الاشارة اليه، هو الادخار في الرواتب ويدخل في خانة التزامات حكومة الاقليم المالية، وسببه عدم ارسال بغداد لحصة الاقليم، مبينا ان هذا المبلغ يدخل في الحقيقة في خانة التزامات بغداد المالية.

واضاف انه بعد الخطاب الاخير لرئيس الحكومة اثير الموضوع اخرى، وكان عدد من الاشخاص والاطراف الذين كانوا ساكتين لحد الان، تكلموا واصدروا توضيحات بان تلك الديون قسم كبير منها ادخار والتزامات مالية، معربا عن شكره للاشخاص والجهات التي خرجت اخيرا عن صمتها واعترفت بالحقيقة واخذوا يتكلمون عنها مهما كانت نواياهم من كلامهم وتوضيحاتهم، وهذا يثبت ان تلك الديون والالتزامات موجودة ويتوجب التعامل معها بشكل واقعي.

وتابع البيان انه مثلما تعهد رئيس الحكومة ان يكون شفافا مع المواطنين، فقد امر بتكليف (مديرية ادارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء) اعداد تقرير عاجل ومفصل عن الديون والالتزامات المالية لحكومة الاقليم من اجل توجيهه الى برلمان كوردستان والرأي العام في الاقليم

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