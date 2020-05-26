بالصور والأرقام “الصادمة”.. أكثر 10 أغنياء في المجال الطبي ربحوا من جائحة “كورونا”: الفيروس صنع مليارديرًا جديدًا!

2020/05/26 | 17:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حققت أسهم شركات الرعاية الصحية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها خلال الشهرين الماضيين، وبخاصة الشركات التي تعمل في مجال تطوير لقاحات فيروس كورونا أو أدوات اختبار الفيروس، وأثر نجاح هذه الشركات على المسؤولين التنفيذيين لها، حيث أنتجت مليارديرًا جديدًا، وعززت ثروات 9 آخرين على الأقل.فيما يلي نبذة عن أكبر 10 رابحين […]

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