علماء الأحياء يكتشفون هرمونا جنسيا جديدا

2020/05/26 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف علماء الأحياء خلال دراستهم للطفرات الجينية لدى الأسماك، إنزيما يحفز وظائفها الجنسية، ويعمل كهرمون جنسي.وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى ابتكار طرق لعلاج العقم عند البشر.وتفيد مجلة Proceedings of National Academy of Sciences، بأن علماء الأحياء من جامعة أوتاوا الكندية بالتعاون مع علماء معهد الأحياء المائية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أجروا […]

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