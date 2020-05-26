الكاظمي يشيد بدور مكافحة الارهاب في القضاء على الارهابي معتز الجبوري

2020/05/26 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداشاد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء ، بجهود جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التي ادت الى قتل الارهابي معتز نومان الجبوري والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي .وذكر الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول عبدالله في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التي ادت الى قتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية".واضاف "والذي تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي ،وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة ابطالنا منتسبي الاجهزة الأمنية لهذا الإرهابي لفترة ليست بالقصيرة".

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