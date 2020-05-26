شفاء 3 مصابين من كورونا في نينوى

2020/05/26 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الثلاثاء ، عن شفاء 3 مصابين من فيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة ثلاثة مصابين في الموصل سبق وان اعلن عن اصابتهم بالفيروس".واوضح انهم "سيغادرون المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء التام".

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