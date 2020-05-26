تسجيل اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2020/05/26 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال منديل في بيان، إن "اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم الثلاثاء".

وأضاف "نتمنى

بغداد اليوم-بغداد

أعلن سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، الثلاثاء، شفاء آخر مصاب بكورونا في الاردن، من الجالية العراقية.





وقال العذاري عبر تغريدة على منصة تويتر: "تماثل الى الشفاء اليوم، آخر مصاب بفيروس كورونا، من ابناء الجالية العراقية

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

وأوضح محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726، منهم 45% من الس

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