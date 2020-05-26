2020/05/26 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات النيابية النائب برهان المعموري، الثلاثاء، إلى إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد، مؤكداً على ضرورة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط.

وقال المعموري في بيان، إن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 اعتمدت بنسبة أكثر من 90% على إيرادات بيع النفط الخام في رسم سياساتها المالية"، مشيراً إلى أنها "لم تعمل على تنويع المصادر النقدية وهو ما تسبب بفشل السياسة المالية ووصولها إلى حافة الانهيار".

وأضاف أن "انخفاض اجمالي الايرادات النقدية نتيجة تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية القى بضلاله على الخزينة العراقية وسبب عبئاً ثقيلاً على رئيس الحكومة الجديد"، لافتاً إلى "أهمية الاستعانة بالكفاءات وخبراء المال والاقتصاد في البلاد لغرض تأمين إيرادات نقدية ثابتة".

وأكد على "الحكومة ضرورة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط"، داعياً إلى "أهمية إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد وبما يخفف من الاعتماد على الواردات النفطية وإيجاد موارد نقدية مستقرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي".

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر الى جهازي المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب.

وذكر الناطق باسم القائد العام، العميد يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي ش

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، النائب كاطع الركابي، الثلاثاء (26 أيار 2020) بأن وضع العراق المالي افضل من بعض دول الخليج.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الازمة المالية لم يقتصر تأث

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء، رسائل للمواطنين والحكومة بالتزامن مع تحذيرات خروج النظام الصحي عن السيطرة.





وقال الحكيم، في رسالته، إنه "في ظل التحذيرات من خروج الوضع الصحي في بغداد وبعض المحافظات عن السيطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو إلى تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وابعادها عن تذبذبات أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو إلى تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وابعادها عن تذبذبات أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).