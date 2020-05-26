القائد العام للقوات المسلحة يوجه رسالة الى جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب

2020/05/26 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادوجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر الى جهازي المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب.وذكر الناطق باسم القائد العام، العميد يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي شكر وثمن جهود جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التي ادت الى قتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش‬ الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية".واضاف ان "الارهابي تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة ابطالنا منتسبي الاجهزة الأمنية لهذا الإرهابي لفترة ليست بالقصيرة".

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