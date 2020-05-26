2020/05/26 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلق يشأن مقتل معاون زعيم تنظيم ‫داعش (حجي تيسير) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلق يشأن مقتل معاون زعيم تنظيم ‫داعش (حجي تيسير)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلق يشأن مقتل معاون زعيم تنظيم ‫داعش (حجي تيسير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).