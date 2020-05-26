2020/05/26 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يثمن جهود جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب وتنسيقهما العالي بتبادل المعلومات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يثمن جهود جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب وتنسيقهما العالي بتبادل المعلومات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يثمن جهود جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب وتنسيقهما العالي بتبادل المعلومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).