عصابات تهريب منظمة تمول داعش بمحافظة عراقية

2020/05/26 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم الثلاثاء بوجود عصابات تهريب منظمة تمول تنظيم داعش في الاطراف الشمالية لقضاء الشرقاط، داعيا الاجهزة الاستخبارية الى القضاء على العصابات وانهاء نشاطها للحفاظ على الاستقرار الامني.

وقال قائممقام الشرقاط خيرالله مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "عصابات تهريب منظمة لازالت تمول تنظيم داعش بالمؤن الغذائية والبضائع والمستلزمات الاخرى في مناطق اطراف الشرقاط الشمالية في جزيرة "كنعوص" والتي تشهد تواجد للبؤر الارهابية عبر نهر دجلة الذي يربط الساحل الايمن للشرقاط بالساحل الأيسر".

وتساءل مجيد "لماذا لازالت عناصر داعش تنشط شمالي الشرقاط على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اعوام ونصف على تحرير الشرقاط؟, وهذا يؤكد ان عصابات التهريب سر بقاء عناصر داعش".

وكشف قائممقام قضاء الشرقاط عن "خطة لتجريف "الجزر" الوسطية في نهر دجلة والممتدة من الشرقاط وسامراء وصولا لقضاء الدجيل جنوبي المحافظة لانهاء اوكار وبؤر داعش والقضاء على نشاط عصابات التهريب"، مشيرا الى "وجود ايادٍ خفية ومنتفعة من عمليات التهريب تتهاون مع المهربين".

وأوضح، ان "عناصر امنية وعناصر في الحشد العشائري كانت تتعاون مع عصابات التهريب لدواع ومبررات انسانية لايصال المؤن الى العوائل العالقة في الساحل الايسر للشرقاط قبيل تحريره عام 2017"، داعيا الاجهزة الاستخبارية الى "ضرب عصابات التهريب وانهاء نشاطها لتجفيف منابع داعش في عموم المناطق الشمالية لقضاء الشرقاط".

وتمكنت قوات الامن والحشد الشعبي من تحرير قضاء الشرقاط في أيلول عام 2016 في عمليات خاطفة وسريعة أسفرت عن قتل أكثر من 120 إرهابي وهروب المئات نحو الحويجة والموصل.

ويقع الشرقاط على بُعد (115 كم) جنوب محافظة نينوى، وعلى بعد (125 كم) شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعلى بعد (135 كم) غرب محافظة كركوك.

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