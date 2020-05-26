عود على بدء - تتمة حق الثورة والإنتفاضة في القانون الدولي -4 - على جدار ثورتنا رقم : 272 . - جريس الهامس

2020/05/26 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس عود على بدء- تتمة حق الثورةوالإنتفاضة في القانون الدولي - 4 - على جدار ثورتنا رقم : 272 رأينا في الدراسات السابقة إستناد حق الشعوب المضطهَدَة والمستعبَدَة في الإنتفاضة والثورة ضد الطغاة المحليين كالمافيا الأسدية ..أو من المحتلين الأجانب كالإحتلال الخماسي لسورية ( الروسي - والإيراني - والتركي - والأمريكي وأذنابه - والإسرائيلي العنصري ) وهو أبشع وأحقر الإحتلالات في تاريخ البشرية قديماً وحديثاً ......





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