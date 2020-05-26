بالصور: صبي يعثر على لوح طيني قد يساعد بفهم “صراعات السلطة” في جنوب اسرائيل

2020/05/26 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وقع رقيم طيني، في يد طفل يهودي بينما كان يتجول لاهياً مع اسرته جنوب إسرائيل قبل ان يتم تسليمه إلى سلطة الاثار.وبحسب تقرير لـ”DW” الالمانية، فإن “عائلة الطفل الصغير زارت منطقة تل دشيمه الأثري قرب منطقة رايم في آذار المنصرم، فلحظ ابنهم لوحاً طينياً غريب الشكل حفر عليه رجل غير واضح […]

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