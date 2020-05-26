السويد بلا إغلاق.. وحصيلة الضحايا قياسية

2020/05/26 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوز عدد الوفيات في السويد، أمس الاثنين، أكثر من 4 آلاف، فيما يفوق بكثير عدد الضحايا في الدول الإسكندنافية المجاورة مثل النرويج والدنمارك، وارتفعت حصيلة الإصابات في السويد لتبلغ نحو 34 ألف إصابة، لكن السلطات دافعت عن سياستها التي لا تتبع الإغلاق العام.ومعدل الوفيات في السويد يبلغ 400 لكل مليون لكن يقل […]

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