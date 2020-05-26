2020/05/26 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مركز Mater Health Services للأبحاث الطبية، إن حوالي 130 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، يشاركون في عمليات اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا، التي بدأت في أستراليا اليوم.وذكر المركز، أن الاختبارات تجري تحت رقابة شركة Novavax الأمريكية للتكنولوجيا البيولوجية، التي ابتكرت لقاح NVX-CoV2373.ونوه بأن الاختبارات بدأت في ملبورن وستستمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).