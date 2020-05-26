بابل تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي اليومي إلى 8 حالات

2020/05/26 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة اخرى بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات التي سجلت اليوم الى 8.وقال منديل في بيان، إن “اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم الثلاثاء”.وأضاف “نتمنى الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي”.وكان محافظ بابل حسن منديل اعلن، في وقت […]

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