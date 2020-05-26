جهاز مكافحة الإرهاب يكشف حيثيات مقتل معاون زعيم عصابات “داعش”

2020/05/26 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء حيثيات مقتل معاون زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان لقناة “روسيا اليوم” وتابعتها “العهد نيوز”، إن “الإرهابي معتز الجبوري معاون زعيم تنظيم داعش، قتل بضربة جوية قبل أسبوع في مدينة دير الزور السورية”.وأضاف، أن “اليوم تم تأكيد هوية الجبوري بعد أسبوع من […]

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