4 عوامل تحدد “شدة الإصابة” بفيروس كورونا

2020/05/26 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة بريطانية حديثة، 4 عوامل تلعب دورا رئيسيا في مدى خطورة الأعراض التي يصاب بها مرضى “كوفيد-19″، موضحة أن تلك العوامل تحدد ما إذا كانت أعراض فيروس كورونا “خفيفة أو متوسطة”، أو ما إذا كانت مهددة للحياة.وأوضحت الدراسة التي أجرتها المجلة الطبية البريطانية على نحو 20 ألف مصاب بفيروس كورونا في […]

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